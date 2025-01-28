Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekiplerine direnen şüphelinin, saatler önce bir evi benzin dökerek kundaklandığı görüntüler oraya çıktı.

evine gelen Jandarma komutanlığı ekiplerine direndi. Şahıs 18 saattir ekiplere direniyor.

Bugün saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi 1. Mesudiye sokakta evi kundaklayan Hüseyin G.(45), olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yerini tespit etti. Ekipler, İnegöl'ün kırsal Alibeyköy mahallesinde ikamet eden şahsın evinde olduğunu tespit etti.

Eve giden ekipleri görünce kapıyı kilitleyen şahıs, elinde bıçakla direnmeye başladı. Olay yerine çok sayıda Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler pencerede bekleyen eli bıçaklı şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Şüphelinin evinde çocuklarının olduğunu öğrenen Jandarma komutanlığı ekipleri, titiz ve dikkatli bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 20 saatten bu yana ikna çalışmaları sürdürülüyor.

KUNDAKLADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin Sinanbey Mahallesindeki evi benzin dökerek yaktığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ