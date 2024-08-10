Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi.

Kaza saat 21.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Diş Hastanesi mevkiinde meydana geldi.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü F.U.(21) yönetimindeki 16 ASN 475 plakalı TIR'ı, yol kenarına park etti. El frenini çeken sürücü, araçtan inerek sigara almak için markete girdiğinde frenleri boşalan TIR, yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Hızlanan TIR, yol kenarına bulunan enerji nakil hattı beton direğine çarpıp devirdikten sonra park halindeki sırasıyla 16 NS 931 otomobile, 48 L 0352 plakalı hafif ticari araca, son olarak 16 PT 770 plakalı otomobile çarparak durdu. Marketten çıkan sürücü, yaşanan manzarayı görünce şoke oldu. Kaza anında kaldırımda yayaların olmaması olası faciayı önledi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

TIR çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Fahrettin Eniş