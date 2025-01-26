Olay Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzeri Yeşil Cami kavşağında meydana geldi. Polis ekipleri şüphelendikleri motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan şüpheli hızla kaçmaya başladı. Yeşil cami kavşağında kırmızı ışıktan geçen şüpheli yönetimindeki motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Devrilen motosiklettten düşen şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Kaza sonucu otomobildeki yolcu Mehtap G. Yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İncelemede motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Muhabir: ŞERİFE ÖZ