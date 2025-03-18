Parti binasında düzenlenen basın toplantısına CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, yönetim kurulu ve parti üyeleri katıldı.

İNEGÖL’ÜN HAVA KİRLİLİĞİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Zemci Şahin, “Biliyorsunuz uzun yıllardır İnegöl kamuoyunda tartışılan İnegöl’ün hava kirliliği ile ilgili birçok görüş ortaya atılıyordu. Görüşlerin bazı verilere dayandığını, bazen insanların öngörüsü olarak açıklandığını tahmin ediyorduk. Bizde bu konuda yine CHP olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. İnegöl halkına şeffaf, gerçek bilgileri verebilmek adına sayın Kayıhan hocam da geçmiş günlerde İnegöl ile ilgili bu hava kirliliği nedir, ne değildir, yıllara dayalı olan, bize net bilimsel olarak bu bilgileri bize toparlayıp verir misiniz dedim. Sağ olsun hocamda emek sarf etti” dedi.

ERKEN ÖLÜMLERE YOL AÇIYOR

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise, “Hava kirliliği dünyadaki en önemli halk sağlığı sorunlarından bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan son verilere bakacak olursanız da dünyada bütün ölümler arasında erken ölümlere yol açan ikinci ölüm nedeni. Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin hava kirliliğine bağlı olarak erken kaybettiği tahmin ediliyor. Hava kirliliği dediğimiz zaman 200’e yakın hava kirleticisi var. Bunlardan 30 kadarı kentsel yerleşim alanlarında çok ciddi bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ama maalesef yıllardır söylemiş olmamıza rağmen Türkiye’de çevre bakanlığı bu 30 kirleticiden yalnızca 3’ünü tüm yerleşim alanlarında ölçüyor. Bunların ölçümlerinde de zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor” dedi.

Pala açıklamasını şöyle sürdürdü;

“TÜRKİYE’DE EN KİRLİ 5 YERDEN BİRİSİ”

“İnegöl bu kirleticiler içerisinde partikül maddenin azot oksitlerinin ve kükürt dioksitin ölçüldüğü ilçelerden bir tanesi. Bursa merkezde Çevre Bakanlığı’nın 7 tane istasyonu var ama ilçelerde bu istasyona sahip olan tek ilçe de İnegöl. 2013 yılına kadar, bundan 12 yıl öncesine kadar hava kirliliğinin birçok soruna yol açtığını biliyorduk. Akciğer hastalıkları, kalp damar hastalıkları, astım ve benzeri. Ama 2013 yılında mevcut kanıtları değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü hava kirliliğinin akciğer kanserinin nedeni olduğunu da açıkladı. İnegöl’de biz yıllar önce kanser görülme vakalarında bir artış olduğunu da buradaki meslektaşlarımızdan öğrenmiştik ama bu artışı sayılara dayalı gündeme getirme söz konusu olmadı. Çünkü veri istemlerimize hiç yanıt alamadık. Bu raporda 2009 yılından bu yana İnegöl’de havanın çok kirli olduğunu kanıtlarla ortaya koyuyoruz. Hava kirliliğine bakacak olursanız yılda 15 mikrogramı geçmemesi istenen partiküllerin 2009 yılında 133 mikrogram olduğunu burada görebilirsiniz. 2014 yılında İnegöl Türkiye’de en kirli 5 yerden birisi olarak kayıtlara geçmiş.”

“EN BÜYÜK NEDEN; ENDÜSTRİYEL KİRLENME”

“Günümüze gelecek olursak iki önemli veri göstereceğim. Bunların tamamı Çevre Bakanlığı’nın istasyon verileridir. 2023 yılında günlük ölçüm sonuçlarına göre 15 mikrogramı geçmemesi gereken partikül madde düzeyleri kimi günler 180 mikrograma kadar çıkıyor. İnegöl’deki en büyük hava kirliliğinin birinci nedeninin endüstriyel kirlenme olduğunu söylememiz gerekiyor. Örneğin 2024 yılında Çevre Bakanlığı’na göre bunun 49 mikrograma kadar çıkmış olması ne ifade ediyor? Baştan söyleyelim. Bursa’da bizim yaptığımız araştırmalara göre bütün Bursa’da her yıl 3 bin kişiye yakın insan hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. İnegöl’dekilerin rakamlarını bilmiyoruz. Ama bunun bir bölümünün İnegöl’den olduğu çok açık. İlk olarak İnegöl’de bilimsel çalışmalar ışığında kirlilik kaynaklarının nereden olduğu, ne kadar kirlettiği çok açık ortaya konmalı ve bunlara ilişkin eylem planlamalarında mutlaka hem süreci izleyecek hem denetleyecek. Eğer bu kirliliğe devam ederseler de yaptırım uygulayacak mekanizmayı devreye almak lazım.”

“HANGİ FABRİKAYSA MÜHÜRLENMELİDİR”

“İlk yapılması gereken, Çevre Bakanlığı bu istasyonları sürekli izliyor. Sınır değerleri aştığı gün günlük olarak belirlenmiş bir sınır değer var. Yıllık 15 ama günlük 50’yi geçmemesi gerekiyor. Mesela 50’yi geçtiğinde hemen gelip kirletici kaynağı ortadan kaldırmalı. Hangi fabrikaysa bu gelip kapısına o fabrikayı mühürlemelidir. O fabrikayı 2 defa mühürlerseniz o fabrikanın patronu da zehirli atığı havaya salmaması gerektiğini anlar.”