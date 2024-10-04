İsaören mahallesinde açıklama yapan Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını koruma grup başkanı Şebnem Erkan, "Aldığımız haber ve sosyal medyaya düşen kamera görüntüleri ile birlikte tüm hayvansever dernekler gönüllüler stk'lar ve kişiler olarak buradayız. Dün yaşanan olayda inegöl'e bağlı kırsal isaoren Mahallesi'nde bir kişi sokak hayvanı olduğunu düşündüğümüz bir köpeğe sopa ile birlikte ölümcül darbelerde bulunuyor. Olay ile ilgili çeşitli bilgiler neydi da dönmekte. Kimisi köpeğin öldüğünü söylerken kimisi yaralı halde kurtarılıp tedavi ettirildiğini söylüyor. Hatta köpeğin şahsın kendisine ait olduğunu söyleyen bile var. Bu duyumlar ne olursa olsun öldürmeye teşebbüs ya da kasti öldürme suçundan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve dava takibi yapacağız. Bu köpek şahsın kendisine de ait olsa sokak köpeği de olsa hiçbir hayvana bu şekilde eziyet edilip öldürülmesine yada canına kast edilmesine göz yummayacağız.

4 Ekim hayvanları koruma gününden bir gün önce ellerini kana bulayan bu kişi alabilecegi en ağır cezayı almalıdır. Sadece diğer dünyada değil bu dünyada da yaptığı caniligin hesabını vermelidir.

Yetkililerden, bu tür suçlara karşı daha sıkı yasal önlemler alınmasını ve suçluların adalet önüne çıkarılmasını talep ediyoruz.

Sosyal basına düştüğü için artık tüm toplumu ilgilendiren bu olay ile ilgili geniş tespit, olay yeri inceleme ve otopsi raporu talep ediyoruz.

Biz istiyoruz ki sokakta insanlar ve hayvanlar barış içerisinde yaşayabilsinler. Bunun için de elimizden geleni yapacağız.

Editör: Yavuz Yılmaz