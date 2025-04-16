Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza saat 14.00 sıralarında Alanyurt-İnegöl yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Osman Y.(24) yönetimindeki 16 EHZ 27 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında faaliyet gösteren bir işyerine daldı. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koştular.
Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ