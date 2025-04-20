Olay saat 14.00 sıralarında Huzur mahallesi Ulusoy sokaktaki bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Meryem B. odada oynamaya başladı. Yerde bulduğu aslının kancasını ağzına sokarak oynarken yere düştü. Yere düşen çocuğun çenesine askının kancası saplandı. Ağlayan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Çocuk, çenesindeki askıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar, dikkatli şekilde operasyonla çenesine saplanan askıyı çıkardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ