Taşımalı eğitime 1 gün(Cuma) kar tatili olduğu açıklanırken, merkezdeki tüm okullarda eğitimin devam edeceği açıklandı.

Yapılan açıklama şöyle; İlçemizde yaşanan Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 07/02/2025 Cuma günü sadece taşıma ile gelen öğrencilerimiz için eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.