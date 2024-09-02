Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kavga saat 00.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Arap Cami sokakta meydana geldi. Efe G.(16) ile Hani Kasım(23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Efe G. elindeki bıçakla, Hani Kasım(23)'ı defalarca bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun 12 yerinden bıçakla ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇARKEN BIÇAĞI ATTI

Bıçağı yere atıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ