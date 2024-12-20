Toplantıda, "Bursa turizmden en az payı alan kent. Geceleyen turist sayısı 1.4. 12 bin yıllık tarihi yerleri olmasına rağmen hepimizin oturup düşünmesi gereken bir konu. 4 kez toplantılar yaparak belirli bir noktaya geldik. Hanlar Bölgesi 7 den itibaren tamamen körelmiş bir bölge haline geldi. Oranın 24 saat yaşaması lazım. Bu konuda kesinlikle hedefimiz Osmanlı’ nın başkenti Bursa’da sanki 3 4 dükkan var olarak algılanıyor. Bizim buraya gelen turisti İznik’e, Hanlar Bölgesi’ne, Yeşil’e Ören bölgelerimize götürmemiz lazım. Bunlar için çaba gösteriyoruz. Oylat Kaplıcaları’nı bile bilmeyen Bursalı var. Önce bizim tanımamız gerekiyor. Eğer bu değerleri anlatır, bilmesini sağlarsak tanıtım daha fazla sağlanır. Önümüzdeki yıl İznik için önemli yıl. Orada toplantılar olacak. Vatikan açıklamasına göre Papa’nın gelmesi söz konusu. Valimizle, Belediye Başkanımızla, Kaymakamımızla görüşüyoruz. İstanbul Büyükşehir Başkanımız da destek verecek. İznik ile Bursa’yı tanıtacağız. " ifadelerine değindi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT