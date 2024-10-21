Olay Orhaniye mahallesi Mezbaha sokaktaki bir evde meydana geldi. Önder E.(52) gece uykuya daldı. Sabah olduğunda babasının uyanmadığını fark eden kızı, odasına girdiğinde şoku yaşadı. Babasını uyandıramayan kız, 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tepsit ettiler. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ