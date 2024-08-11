Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri köpeğe tecavüz eden şahsı suçüstü yakaladılar.

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri İnegöl'ün kırsal bir dere kenarında devriye atmaya başladılar. Devriye sırasında kucağında köpek olan bir adamdan şüphelenen ekipler, şahsa yaklaşınca iğrenç olayı gördüler. Köpeğe tecavüz eden G.E.(47) ekiplerce gözaltına alındı. Köpek ise İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ