İnegöl Belediyesi bünyesinde yaptığı çalışmalarla alan el ile veren eli buluşturan Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Bayram öncesi rutin gıda yardımlarıyla birlikte; giyim yardımları, çölyak hastalarına özel gıda yardımları, yaşlılar ve yetimlere bayram hediyeleri ile yine yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilerin ev temizliğine kadar pek çok çalışma ortaya koyan İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bayramda ihtiyaç sahibi 3 aileye canlı kurban yardımı, 85 aileye de et yardımında bulunuldu.

BAYRAMIN PAYLAŞMA RUHU KURBAN BAYRAMINDA DA YAŞATILDI

Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü sisteminde kayıtlı ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardımlar, bayram sabahı vatandaşların yüzünü güldürdü. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün tespitini yaparak belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere hijyenik koşullarda kesimi yapılan ve bağışlanan kurban payları ulaştırıldı. Görevli ekiplerce dağıtılan hisseler, bayramın paylaşma ruhunu da ortaya koydu.