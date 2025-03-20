Edinilen bilgiye göre Orhaniye Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan Vahit R.(35) yönetimindeki 26 AIK 794 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halinde olan Sezgin T. yönetimindeki 26 AIT 271 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ