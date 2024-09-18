Kaza saat 10.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Paşaören sokak ile Hicran sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Paşaören sokakta seyir halinde olan sürücü Mustafa M.(36) yönetimindeki 16 S 6558 plakalı servis minibüsü, Hicran sokaktan çıkan Ufuk M.(37) yönetimindeki 16 MDC 92 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile servis minibüsündeki öğrenciler Mehmet Ali Ç. (5), Ayşe Ç. (5), Yusuf Y. (4), İbrahim Efe B. (4), Elisa S. (4), Zümra Ü. (5), Elisa E.(4), Asel K. (5) ve servis hostesi Aslı A. (42) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE