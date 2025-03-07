

İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Küme Küçük Kızlar, Küçük Erkekler ile Yıldız Kızlar Voleybol maçları 05.03.2025 tarihinde oynan final müsabakası ile sona erdi.



Toplamda 34 okulun katıldığı müsabaka sonuçlarında dereceye giren okullarımıza ve sporcu öğrencilerimize kupa ve madalyalar takdim edildi.

KÜÇÜK KIZLAR

1. Okyanus Koleji

2. TOKİ Necip Fazıl

3. Ertuğrul Gazi

4. Özel Doğa Koleji

KÜÇÜK ERKEKLER

1. İstaş-Kentaş

2. Gaziosmanpaşa

3. Kocatepe

4. Ertuğrul Gazi

YILDIZ KIZLAR

1.Özel Doğa Koleji

2.Organize Sanayi O.O

3.İstaş-Kentaş O.O

4.Sezai Karakoç O.O