Bankalar Caddesi diye tabi edilen Nuri Doğrul Caddesi üzerinden Hergelen meydanına gidiş istikametine giren sürücülere ceza yağdı.

Çardak Cami üzerinden Mesudiye Mahallesi istikametine giden sürücüler, yolun tamamen kapatılması nedeniyle Orhaniye Mahallesinden Nuri Doğrul Caddesine bağlanan tek yönlü yan yola kestirmeden giriş yapmaya başladılar. Mobese kameralarından ters yöne girdikleri tespit edilen o’nlarca sürücüye cezalar kesildi.

İnegöllü vatandaşlardan Turgut Taç, ceza yiyen sürücüler arasında yer aldı. Kendisine 7 bin 945 TL’lik ceza tutanağı geldiğini söyleyen Taç, “Hayretler içerisinde kaldım. Yol yapım çalışmalarına karşı değilim. Ancak ben normal seyir halindeyken aniden yolun kapalı olduğunu gördüm. Sağ tarafa alternatifim vardı. Gitmek istediğim bölge Mesudiye Mahallesi olduğundan soldaki ara yolu tercih ettim. Bu yolda tek yönmüş. Yolların kapatıldığı bir dönemde insanların mağduriyet yaşamamaları için hızlı çözümler üretilmeli. Yolun kapatılmasının suçlusu ben değilim. Eğer aracımla yolun kapandığı noktaya kadar gidebiliyorsam, oradan bir çıkış için yönlendirme yapılması gerekiyor. 7 bin 945 TL ceza mı olur? İnegöl Emniyet Müdürlüğü’nü aradım. Benim gibi çok sayıda sürücü aynı şekilde ceza yemiş. Benim Sulh Hukuk Mahkemesine gidip hakkımı aramamı istediler. Yetkililerin acilen bu işe çözüm bulmaları lazım” dedi.

Cezaların kaldırılmasını ve yetkililerin bu soruna el atmasını isteyen Turgut Taç, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyelerinin bu alanda yaşanan mağduriyetlere karşı adım atmalarını rica etti.