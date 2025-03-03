Kaza saat 13.30 sıralarında İnegöl-Hamamlı mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Sürücü Seçkin D.(29) yönetimindeki 35 V 9738 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yöne seyreden sürücü Hakan H.(43) yönetimindeki 16 F 9909 plakalı TIR'la çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile otomobildeki yolcular Coşkun Ş.(32) ve Melih Ç.(22) yaralandılar. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.