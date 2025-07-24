İnegöl Belediyesi tarafından ‘İnegöl İstatistik Raporu’ tamamlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan ‘İnegöl İstatistik Raporu’nda İnegöl’ün Tarım, Orman ve Hayvancılık İstatistikleri de paylaşıldı. Verilerde fındık üretimi de yer aldı.



2023 yılında İnegöl’de 2 bin 300 dekar alanda üretilen fındıktan, 713 bin kilogram ürün elde edilirken, 42 milyon 780 bin TL gelir elde edildi.

2024 yılında ise, İnegöl’de fındıkta ekili alan miktarı 29 bin 500 dekar alana, toplanan ürün miktarı ise 18 milyon 880 bin kilograma çıktı. Bu artış gelire de yansıdı. 2023 yılına nazaran fındıktan elde edilen gelir 2024 yılında yüzde 835’lik artışla 400 milyon TL’ye yükseldi.