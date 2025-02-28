

İnegöl Devlet Hastanesinde sağlıkçılar arasında 4 Mart dünya obezite ile savaş günü nedeniyle ile "Sağlıklı Yemek Yapma Yarışması" düzenlendi.



Hemşireler ve sağlık memurları kıyasıya yarıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Hayrettin Göçmen, "4 MART 2025 Dünya Obezite ile Savaş Günü.... Ülkemiz için oldukça önemli bir tıbbi sorun olan "OBEZİTE" için farkındalık oluşturma adına Halk Sağlığı temelli etkinliklerimiz çerçevesinde hastanemiz bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın katılımı ile "Sağlıklı Yemek Yapma Yarışması" düzenledik. Sağlıklı yaşam sürecinde herhangi bir kısıtlama yapmaksızın sağlıklı yemek yaparak sağlıklı beslenilebileceğine dikkat çekmek için gerçekleştirdiğimiz yarışmanın jüri üyeleri de alanında uzmanlardan oluştu. "ByKani Et Mangal - Kani Uçsoy, Uzman Diyetisyen Çiğdem Öteleş,

Nenehatun Kız Meslek Lisesi Yiyecek Hizmetleri Hocası Mustafa Burak Sak, Morrian Hotel Restoran Şefi Sümeyye Saraç Obeziteye giden yolda doğru bilinen yanlışlar hakkında oluşturulan çok değerli farkındalığın yanı sıra, kurumsal aidiyet ve sosyalleşme adına paha biçilmez kazanımlar elde ettik. Biz İnegöl Devlet Hastanesi olarak çok büyük, çok güçlü ve çok sosyal bir aileyiz." dedi.