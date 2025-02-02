Olay gece 00.00 sıralarında İnegöl'ün Süleymaniye mahallesinde bir evde meydana geldi. Şüpheliler A.A.(20), A.K.(20) ve A.T.(21), korkuttukları M.A.(20)'yı zorla alıkoyup Süleymaniye mahallesindeki eve götürdü. Şüpheliler, mağdur şahıstan 30 Bin TL para istediler. Parasının olmadığını söylemesi üzerine mağduru, yumruk ve tekmelerle darp etti. Şüpheliler, alıkoydukları gencin annesi P.A.'yı telefonla arayarak oğlunun kendilerine 30 bin TL borcunun olduğunu söyleyip, parayı getirmesini istedi. Kadın ise, oğlunu serbest bırakmamaları halinde polise haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine şahıslar, alıkoydukları genci serbest bıraktı.

Eve giden genç annesiyle birlikte polise haber verip şahıslardan şikayetçi oldu.

Harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şehir eşkıyalarını saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Yağma ve alıkoyma suçlarından farklı sabıkaları da olan 3 şahıs Adliyeye sevk edildi.

Kaynak: MURAT AVCI