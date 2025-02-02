Havaya ateş atma ve Jandarma personelinin şahısları etkisiz hale getirdiği anlar sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KIZLARA ATEŞ ETTİ

Olay saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Kaya sokakta meydana geldi. 3 genç sokakta sohbet etmeye başladı. O sırada sokaktan motosikletle geçmekte olan 2 şahıstan biri elindeki tabancayı kızlara doğrultarak defalarca ateş etti.

BÖYLE YAKALANDI

Ateş edip hızla kaçmaya çalışan motosikletli saldırganlar, evinden sokağa çöp atmak için çıkan Jandarma uzman çavuş tarafından yakalandı. Jandarma personeli 2 şahsı yakalayıp, şüphelinin elindeki tabancaya el koyduktan sonra polis ekiplerine haber verdi.

Motosiklet sürücüsü E.A.(15)'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL cezai işlem uygulanırken, kurusıkı tabir edilen tabancayla ateş eden A.T.(15) ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şüphelilerin kızlara ateş ettiği ve hemen ardından Jandarma personelinin şahısları yakaladığı anlar bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç