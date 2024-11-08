Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavga da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokak üzerinde ikamet eden O.Ç.(49) evinde yaşanan arıza nedeniyle özel vidanjör çağırdı. İddiaya göre 3 gündür gelmediği için kızan O.Ç. eve gelen vidanjörcü H.R. (24) ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.R. üzerindeki silahla O.Ç.'ye ateş etti. Sokak üzerinde yaşanan silahlı kavgada O.Ç. isabet eden mermi nedeniyle sağ bacağından yaralanırken, sokak üzerine park halindeki 16 F 6644 plakalı otomobile mermi isabet etti. Yaralanan şahıs özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.