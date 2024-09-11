Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde paylaşılan duyuruya göre BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında yarın İnegöl'de 09:00–18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi Mahmudiye Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Süleymaniye Mahallesi, Turgutalp Mahallesi, Cuma Mahallesi, Mesudiye Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Çeltikçi Mahallesi, Osmaniye Mahallesi, Burhaniye Mahallesi, Sinanbey Mahalleleri ve civarında 12 Eylül 2024 (YARIN) tarihinde 09:00–18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."