İnegöl-Bursa karayolu üzerinde Karalar Mahallesi, Akhisar Mahallesi ile Şehitler mahallesi arasındaki kalan bölgede yeni konutların inşaat çalışmalarına hız verildi. Zemini sağlam bölgede yeni kurulan konutların manzarası ise alıcılarını büyüleyecek.



Mobiliyum AVM karşısındaki tepelik alanda kurulan yeni konutlar, Karalar TOKİ evleri, Akhisar ve Şehitler mahallelerinin tam ortasında yer alacak. Bölgede Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kanalizasyon ve yeni su hattı çalışmaları sürerken, planlanan bölgede yollar da açıldı. Bölgedeki konut projeleri 2 inşaat firması tarafından devam ettiriliyor.

İnegöl’de bir yandan kentleşmenin ilçenin kuzeyine doğru (Yenişehir istikameti) genişletilme çalışmaları yapılırken diğer yandan Akhisar-Şehitler mahallesi arasında devam eden konut çalışması dikkat çekiyor. Bu bölgede yapılacak yeni konutlar sonrası bölgedeki fabrikalaşmanın da önünün kesilmesi bekleniyor.

KARAYOLUNA ALTERNATİF YOL

Bölgede yapılan çalışmalar yeni alternatif yollarında yapılmasına neden oldu. Daha önce Karalar TOKİ bölgesinden Bursa istikametine gitmek zorunda olanlar, Akhisar mahallesine inerek karayoluna bağlanıyordu.

Yeni konutlaşmanın olduğu bu bölgede Karalar mahallesinden Bursa istikametine gidecek olanlar Mobiliyum'a bağlanan yeni alternatif yoldan kısa ve kolay ulaşım sağlayabilecek.