Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rabia A.(21)'nın yerini tespit ettiler. Ekipler İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesindeki bir evde şahsı yakaladı.
VEREM ÇIKTI
Yakalanan şahıs ekiplere verem hastası olduğunu söyleyince hareketli anlar yaşandı. Kadın şüpheli, Emniyet çağrılan Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardından Adliyeye sevk edilen kadın, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ