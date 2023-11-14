Kaza Osmaniye mahallesi Ahmet Akyollu caddesi üzeri AVM ışıklı kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Necati B.(76) yönetimindeki 16 PG 894 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sola manevra yapan İnan K.(32) yönetimindeki 34 EAB 010 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasında eşi Fethiye B.(64) yaralandı.

ELİNİ BIRAKMADI

Hafif şekilde yaralanan sürücü, yerde yatan yaralı eşinin elini hiç bırakmadı.

Yaralı kadın ve sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber merkezi