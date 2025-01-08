Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi ve hayırsever iş insanı Sabri Şen arasında 2024 yılı Şubat ayında imzalanan bağış protokolü çerçevesinde, Mahmudiye Mahallesi'nde yeni bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşa edilmesi kararlaştırıldı. Geride kalan 11 aylık süreçte tamamlanan yapının, İl Sağlık Müdürlüğü'ne devri gerçekleştirildi. Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından yeni istasyon, İnegöl halkına hizmet vermeye başladı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, ilçelerde sağlık hizmetlerinin belediyeler ve hayırseverlerle işbirliği yapılarak daha geniş bir şekilde sunulduğuna dikkat çekti. Yıldırım, "Sağlık yatırımlarının yaygınlaşması adına belediyelerimizin desteklerini alıyoruz. Bugün de hayırsever ailemizin desteğiyle bölgemizin acil sağlık hizmetleri anlamında önemli bir ihtiyacını karşılayacak bir merkezimiz hizmete girdi. Bu vesileyle Şen ailesine teşekkür ediyorum ve acil sağlık istasyonumuzun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.