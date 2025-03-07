İnegöl’de otomatik ödemede yaşanan sorun nedeniyle vatandaşların doğalgazları kesilirken, Gaziantep’te ise şirketin devir sürecindeki yetersizliği vatandaşları yüksek doğalgaz faturalarına mahkum etti. Duruma tepki gösteren DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Gazianteplilere yaşatılan yüksek doğalgaz faturası mağduriyetine dikkat çekmek için doğal gaz faturasını yırttı.

İnegöl’de faaliyet gösteren İNGAZ’ın T-GAZ’a satılmasının ardından T-GAZ’ın anlaşması olmayan bankalardan yapılan otomatik ödemeler nedeniyle İnegöllü vatandaşlar mağdur oldu. Hasta ve bebeklerin olduğu evlerde aniden yaşanan doğalgaz kesintileri nedeniyle öfkelenen vatandaşlar soluğu T-GAZ İnegöl merkezinde aldı. Yaşanan sorunun bir benzeri ise Gaziantep’te yaşandı. Gaziantep’te 2024 yılında Zorlu Enerji'den Palmet'e devredilen doğalgaz dağıtım işi, şirketinin devir sürecindeki yetersizliği nedeniyle vatandaşları yüksek faturalarla mağdur etti.

VATANDAŞLARIN SABRINI ZORLUYOR

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, TBMM’de düzenlediği basın toplantısıyla Palmet Enerji tarafından mağdur edilen Gaziantepli vatandaşların sorunlarını dile getirdi. Gazianteplilerin bu firmanın dağıtım hizmetlerini devralmasından bu yana sorunlar yaşadığına değinen Kaya, “2024 yılında Zorlu Enerji'den Palmet'e devredilen doğalgaz dağıtım işi, hemşerilerimizin hayatını zehir eder hale gelmiştir. Gaziantep’te doğalgaz dağıtımını devralan Palmet şirketinin devir sürecindeki yetersizliği, vatandaşlarımızı Palmet Enerji ve Gazdaş Gaziantep eliyle bir çileye sürükledi. Bu durum ise vatandaşlarımızın cebini zorluyor, sabrını tüketiyor” dedi.

DOĞALGAZ CEPLERİ YAKIYOR

Kaya, “Gaziantepli hemşerilerim gelen faturalara bakıp bakıp kara kara düşünüyor. Çünkü şirket mevzuatı hiçe sayarak Gaziantep’e usulsüzce fatura kesiyor. Ortalama 35 günde bir okuma yapıp faturalandırması gereken firma, bu süreyi uzatıyor. Bunun sonucunda faturalar devlet sübvansiyonundan çıkarılarak vatandaşın sırtına adaletsiz, ağır bir yük bindiriliyor! Şirketin kasasısın da bu haksızlıktan, adaletsizlikten dolayı milyonlar giriyor. Bu fahiş faturalar sonucunda Gaziantep’te artık kombilerde doğalgaz yanıyor, ama gelen faturalar cepleri de yakıyor.” dedi.

ŞİRKETE DUR DİYECEK BİR BAKANLIK YOK MU?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’na da seslenen Kaya, “Hemşerilerim şikayet ediyor; faturalar yüksek, endeksler şaibeli. Onlara gösterilen kapı ise haklarını aramak için EPDK’ya başvurmaları… Bu şirketlerin mevzuata aykırı davranma şımarıklığına dur diyecek bir bakanlık yok mu? Bu şirketlere dönüp "Faturaları düzgün kesin" demek bu kadar mı zor? "Mevzuata uyun" demek bu kadar mı imkânsız? "Vatandaşımızın hakkını koruyun" demek bu kadar mı meşakkatli bir iş? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nerede? Bu şikayetleri duymuyor mu? Gaziantep'te hizmet vermekle yükümlü bir şirket, şehrin halkını mağdur ederken, denetim mekanizmaları neden işlemiyor?” şeklinde konuştu.

FATURALARI DÜZELTİN, ÖZÜR DİLEYİN

Palmet Enerji’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya da tepki gösteren Kaya, “Palmet enerji dün gece yarısı bir açıklama yapmış. Gecikme faizi uygulanmayacak diyor. Oldu, sizin hatanız yüzünden vatandaşlarımıza bir de gecikme faizi uygulasaydınız. Bir de 55 günlük faturayı birlikte gönderdiğini itiraf ediyorlar utanmadan. 55 günlük kullanım nedeniyle tarifesi yükselen vatandaşın ödemesi gereken aradaki fark ne olacak? Derhal bu faturaları düzeltin. Vatandaşlarımıza yaşattığınız mağduriyet için de özür dileyin.” ifadelerini kullandı.

TELAFİ EDİCİ ADIMLAR ATIN

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında “Gaziantepli sabırlıdır, dirayetlidir, metanetlidir; lakin sabrın da bir sınırı vardır.” Diyerek Palmet Enerji’nin uygulamalarının sabrın sınırlarını zorladığını belirtti. Kaya, Palmet Enerji'nin Gaziantep'teki faaliyetleri acilen denetlenmesini ve vatandaşların mağduriyetlerinin acilen giderilmesini isteyerek, “Yüksek gelen faturalar için makul taksit imkanları sağlanmalıdır. Devir sürecinde yaşanan aksaklıklar için şirket, vatandaşlarımızdan özür dilemeli ve telafi edici adımlar atmalıdır.” şeklinde konuştu.

“FATURALARI YIRTIP BAKANLIĞA GÖNDERİN”

TBMM kürsüsünde doğalgaz faturasını yırtan Kaya, Palmet Enerjinin Gazianteplilerin mağduriyetlerini giderecek adımları atıncaya kadar Gazianteplilerin yapacağı tek bir şey olduğunu belirterek “O da doğalgaz faturalarını işte böyle yırtıp atmaktır. Buradan da çağrı yapıyorum. Gaziantepli Hemşehrilerim gelen doğalgaz faturalarını yırtın. Yırttığınız faturanın videosunu bakanlığı etiketleyip paylaşın” şeklinde konuşarak elindeki doğal gaz faturasını canlı yayında kameralar önünde yırttı.