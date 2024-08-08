AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve beraberindeki heyet ile İnegöl Devlet Hastanesini ziyaret etti.



Ziyarette, hastaneye yeni kazandırılan Anjiyografi ünitesi ve koroner yoğun bakım olarak planlanan ve çalışmaları tamamlanan yerler incelendi. Sağlık Bakanlığının bu alandaki doktor atamaları ve tıbbi ekipman temini sonrasında sistemin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Anjiyografi ünitesi faaliyete geçtiğinde bu ihtiyaç için hastaların Bursa'ya sevk edilme durumu ortadan kalkacak. Ayhan Salman “Bu yatırımlar, İnegöl’ümüzün sağlıkta güvenini pekiştirirken, geleceğe de sağlam bir temel hazırlıyor. Hemşehrilerimize sağlık alanında sunduğumuz bu güçlü altyapılar, sadece bugünü değil, yarınları da kapsayacak inşallah.’’ dedi.