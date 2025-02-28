

İnegöl’de yüzlerce aileye ayni ve nakdi yardımlarda bulunan, yine yüzlerce öğrenciye burs desteği veren İnegöl Kafkas ve Sosyal Yardımlaşma Derneği dünya genelindeki yardıma muhtaç ailelere de verdiği desteği sürdürüyor.



Dernek yönetimi son olarak İHH’ nin organizasyonu ile Afrika ülkesi Togo’ya gitti. Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Şentürk ve beraberindeki dernek üyeleri, Togo’da kabile hayatı yaşayan bölgelere para, dikiş makinesi, zirai tohum ve ilaç, ekmek fırını, dolmuş, tuktuk taksi ve Kuran-ı Kerim yardımları yaptı.



Dernek Başkanı Osman Şentürk, İHH’ nin dünya genelinde önemli bir organizasyon kabiliyeti olduğunu söyleyerek, “İHH gerçekten uluslararası arenada dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından biri. Bir ülkede açlık varsa orada mutlaka İHH vardır. Bizde bu İHH’nın bu gücünden faydalanarak yurt dışında yardım organizasyonları yapmaya başladık. Son olarak Togo’ya yardım götürdük” dedi.



İnegöl’de her ay 600 aileye ve yaklaşık 150 öğrenciye para, yakacak, elektrik, doğalgaz, mobilya, temizlik ürünleri, gıda ve giyim yardımları yaptıklarını söyleyen Başkan Şentürk, “ İnegöl hayırla yarışan bir ilçe. İş dünyamızdan yüzlerce insanımız bizlere ulaşarak, yardıma muhtaç ailelere destek olmaya çalışıyor. Bizlerde ciddi bir organizasyonla yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Bağış, zekat ve fitre yardımlarını sorunsuz bir şekilde hem ilçemizde hem de yurt dışında dağıtıyoruz. Bu nedenle hayırda yarışan tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.



TOGO’YA YAPILAN YARDIMLAR

Afrika ülkesi Togo’ya yapılan yardım miktarları hakkında da bilgi veren Başkan Şentürk, “Togo’da halen bir çok bölgede kabile yaşamı var. Derme çatma pirket evlerde sağlıksız koşullarda hayatta kalma mücadelesi veriliyor. Burada yaşayan insanlarımız aç. Bizde onlara karınca kararınca destek olmak istedik. 50 aileye dikiş makinesi, 60 aileye 120 adet sağımlık keçi, 30 aileye zirai tohum ve ilaç, 6 ekmek fırını, 2 adet dolmuş taksi (tuktuk), 1000 adet Kuran-ı Kerim ve 250 bin TL nakit yardım yaptık. Togo’da 4 bölge 12 lokasyonda 2 milyon TL değerinde yardımlarımızla din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın katkı sağlamaya çalıştık.” dedi.