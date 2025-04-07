Hayırsever iş insanı Halil Yavuz’un desteğiyle gerçekleştirilen protokol, Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın onayıyla tamamlandı.

"Hafize-Halil Yavuz Aile Sağlığı Merkezi" adıyla kurulacak olan merkezde, 4 Aile Hekimliği birimi ve bir adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yer alacak. Protokolün ardından, proje için gerekli tadilat çalışmaları hızla başlatıldı.

Kaymakam Arslan, bu yatırımın Aile Hekimliği hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayacağını belirtti.

Açıklamasında "Akhisar Mahallesinde yapılacak bu çalışma ile hem Aile Hekimliği uygulamasının ilçe düzeyindeki hizmetlerinin daha etkili ve daha verimli bir şekilde yürütülmesine imkân sağlanacak hem de faaliyete geçecek olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile sağlık hizmeti sunulan bölge sakinlerinin yanı sıra hemen yakınında bulunan Huzur Mahallesi, Yeniceköy Mahallesi, Baykoca Mahallesi, Karalar Mahallesi ile TOKİ konutlarını içerecek şekilde acil sağlık hizmetlerinin eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesi sağlanacaktır.

Sağlık yatırımına desteğinden dolayı hayırseverimize teşekkür ediyor, yapılacak yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.