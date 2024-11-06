İnegöl’e bağlı Fevziye Mahallesi'nde, doğal güzellikleriyle dikkat çeken Fevziye Kanyonu'nda konaklamalı Orman Parkı kurulması için ihale süreci başladı. Uludağ’ın doğu yamacında yer alan ve İnegöl’e 14 kilometre mesafede bulunan Fevziye Kanyonu, bu proje ile doğa turizmi açısından yeni bir cazibe merkezi olmayı hedefliyor. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek proje, 20 yıl süreyle kiraya verilecek. Proje kapsamında; kamp alanı, karavan parkı, yöresel ürün satış yeri, kır lokantası, kır kahvesi ve çeşitli sosyal tesislerin yapılması planlanıyor. Orman Parkı, 47,3 hektarlık bir alanda kurulacak ve yıllık kira bedeli 110 bin TL olarak belirlendi. İhale, 25 Kasım 2024 saat 14.00'te İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

Park alanında doğa ile uyumlu çeşitli tesisler inşa edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında parkta bulunacak tesisler şöyle:

Yöresel Ürünler Sergi ve Satış Yeri: 30 m² genişliğinde bir alan, ziyaretçilere bölgeye özgü ürünlerin sergilenip satılacağı bir mekan sunacak.

30 m² genişliğinde bir alan, ziyaretçilere bölgeye özgü ürünlerin sergilenip satılacağı bir mekan sunacak. Büfe: 20 m²’lik alanda kurulacak olan büfe, misafirlere yiyecek ve içecek hizmeti sağlayacak.

20 m²’lik alanda kurulacak olan büfe, misafirlere yiyecek ve içecek hizmeti sağlayacak. Giriş Kapısı/Kontrol Ünitesi: 15 m² büyüklüğündeki bu yapı, parkın giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutacak.

15 m² büyüklüğündeki bu yapı, parkın giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutacak. Kır Lokantası ve Kır Kahvesi: Her biri 250 m² olacak şekilde planlanan bu iki yapı, ziyaretçilere doğa manzarası eşliğinde yemek ve kahve molası yapma imkanı tanıyacak.

Her biri 250 m² olacak şekilde planlanan bu iki yapı, ziyaretçilere doğa manzarası eşliğinde yemek ve kahve molası yapma imkanı tanıyacak. Karavan Kamp Alanı: 50 ünite olarak tasarlanan karavan parkı, her bir ünitesi 80 m² olacak şekilde düzenlenecek.

50 ünite olarak tasarlanan karavan parkı, her bir ünitesi 80 m² olacak şekilde düzenlenecek. Çadır Kamp Alanı: 50 ünite kapasiteli bu alan, çadır kampı yapmak isteyen misafirlere 80 m²’lik alanlar sağlayacak.

50 ünite kapasiteli bu alan, çadır kampı yapmak isteyen misafirlere 80 m²’lik alanlar sağlayacak. Sıhhi Tesis Binası: 100 m² büyüklüğündeki bu yapı, ziyaretçilerin hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Türkiye'de kurulu bir tüzel kişilik olması, vergi ve SGK borcu bulunmaması, gerekli teminatları yatırması ve ihale dokümanını satın alması gerekiyor. Teklifler, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.