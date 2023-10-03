İnegöl Kaymakamımız Eren Arslan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda İnegöl Cumhuriyet Başsavcımız, Emniyet Müdürümüz ve İnegöl Jandarma Komutamızda vardı. Toplantının yapılış amacı İnegöl ile ilgili kötü algıların nedeni ve çözüm yollarının bulunmasıydı. Gazeteci arkadaşlarımız tek tek düşüncelerini paylaştı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda şehrin en büyük mülk-i amiri olan Eren Arslan’ın ilçeyle alakalı “İnegöl Teksas olmuş” şeklinde ki algıdan rahatsız olmasıydı.

Bu algının oluşmasında okların medyaya çevrilmesi de, başarıları kıskanılan İnegöl’e ilişkin bu tür algının oluşması da oldukça yanlış. Kaymakam beye yüzde 100 katılıyorum. Peki bu algının baş aktörleri kimler? Gerçekten İnegöl Teksas’a dönüştü mü? Şimdi birde bu sorunun cevabına bir bakalım…

Cinayet, adam kaçırma, gasp, kasten yaralama, hırsızlık, kapkaççılık, kaçakçılık, dolandırıcılık, terör, taciz başta olmak üzere binlerce suç işleme oranlarında İnegöl aslında Türkiye ortalamasının altında.

Bu haberlerin sürekli İnegöl’de yapılıyor olması, Bursa’da ya da İstanbul’da ya da İzmir’de daha az suç işlendiğini göstermiyor. Burada olan şey aslında İnegöl medyasının yani gazetecilerin çok aktif olması.

Bursa’nın en çok takip edilen medya kuruluşlarından biri vakti zamanında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etmiş. Bu ziyarette İnegöl olmasa biz habersiz(aç) kalırız demiş. Gerçi bu söylemin cevabını da almışlar. Yani mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışan, her olaydan her gelişmeden haberi olan bir gazetecilik anlayışının olması, İnegöl’de çok fazla adli olay yaşanıyor havasının oluşmasına sebebiyet veriyor.

Oysa inanın bana diğer il ve ilçelerde suç işleme oranı nüfusa göre kişi sayısında hiçte İnegöl’den az değil. Hatta diğer yerlerde birçok suç oranı İnegöl’den kat ve kat fazla.

İnegöl ile ilgili bir hazımsızlık söz konusu... Başta mobilya ve tekstil olmak birçok alanda ihracatta rekor üstüne rekor kıran bir şehirden bahsediyoruz.

Bir yandan otomotiv, diğer yandan lüks yatlar, çekme karavanlar, bungalov üretim merkezleri, diğer yandan mobilya yan sanayinde müthiş işler başaran bir İnegöl var. Sportif faaliyetleri saymıyorum bile. Birileri bu başarıyı acayip kıskanıyor.

Bakın İnegöl’de mobilya vadisine dönüşen İnegöl-Bursa karayolunda Mobiliyum kadar şatafatlı bir yeri siz hiç başka bir şehirde gördünüz mü? Burada yaşayan iş insanları tarih yazıyor.

Her ne kadar turizme kazandırılamasa da İnegöl kadar güzel ormanları, köyleri olan Marmara’da başka bir il gördünüz mü?

Neymiş İnegöl Teksas’a dönmüşmüş… Hadi oradan... Önce İnegöl kadar olun, sonra İnegöl’ü konuşun…

Saygılarımla…