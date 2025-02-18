

Genel kurul toplantısına AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, oda ve dernek başkanları ile kooperatif üyeleri katıldı.



Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Divan heyeti seçildi. Divan başkanlığını Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı’nın yaptığı kongrenin açılış konuşmasını yapan İnegöl Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Orhan Tanhan, “1953 yılında kurulmuş olan kooperatifimizin Olağan Genel Kurulunu yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Genel kurulumuza şeref veren sayın misafirlerimize ve ortaklarımıza yönetim kurulumuz adına hoş geldiniz der, başta 20 Mayıs 2016 tarihinde kaybettiğimiz eski başkanımız Hasan Öke olmak üzere aramızdan ebediyyen ayrılmış olanları rahmetle, sağ olanları şükranla anarız. Vatan için seve seve canlarını feda eden şehitlerimize ve bu yolda gazi olanlarımıza dualarımızı eksik etmiyor, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Genel kurulun memleketimiz ve ortaklarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz” dedi.

BUGÜNE KADAR 12 BİN 490 ESNAFA KREDİ VERİLDİ

2024 yılı sonu itibariyle mevcut ortak sayısının 3 bin 12 olduğunu belirten Başkan Tanhan, “2023 ve 2024 yıllarında 621 esnaf ortaklığa kabul edilmiş, 500 esnafımız ise ortaklıktan ayrılmıştır. Kooperatifimiz kurulduğu günden bugüne kadar 12 bin 490 esnafa kredi imkanı sağlamıştır. 2023-2024 yıllarında toplam bin 962 ortağa 611 milyon 756 bin TL kredi verilmiş olup 2024 yılı sonu itibariyle kredi riskimiz 501 milyon 457 bin 56,10 TL’dir. 2022 yılı sonu itibariyle 248 milyon 200 Bin TL olan plasmanımız, 2024 yılı sonu itibariyle 255 milyon 662 bin TL artışla 503 milyon 862 bin TL olmuştur” dedi.



Başkan Tanhan konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Gerek dünyadaki gelişmeler, gerekse piyasa şartları veya ticari hatalardan dolayı borcunu ödeyemeyen ortaklara kooperatifimiz elinden gelen desteği vermiş ve imkanları ölçüsünde gerekli kolaylıklar sağlanmaya çalışılmıştır. Vadesi gelen ve vadesi geçmiş taksitler için cep telefonlarına mesaj çekilerek ve ortaklarımıza telefon edilerek ortaklarımızın taksitlerini ödemeleri yolunda gerekli ikazlar yapılmıştır. 2024 yılı sonu itibariyle takipteki alacağımız 683 bin 367,26 TL’dir. Takipteki alacağımızın toplam kredi riskine oranı % 1,36 takibin sermayeye oranı ise % 1,97 olarak gerçekleşmiştir. Dünyadaki ve ülkemizdeki enflasyonist baskılara, ülkemiz çevresindeki savaşlara, doğal afetlere ve her bireyin yaşadığı ekonomik krize rağmen kredi taksitlerini zamanında ödeyen esnaf ve sanatkarlarımıza huzurlarınızda yönetim kurulu olarak teşekkürü borç biliriz. Şunu çok iyi bilmekteyiz ki ortaklarımız imkanları olduğu müddetçe kredi taksitlerini ödemede hassastırlar. Ödemelerdeki bu hassasiyet kooperatifimizi başarılı kılmakta ve bu başarı sebebiyle kooperatifimiz 1. Grupta yer almaktadır. Bu başarı ve gurur tüm ortaklarımıza devletimiz rejimin teminatını oluşturan esnaf ve sanatkarlarımızın, yükünü azaltmak amacıyla kredi yolunu hiç kapatmamış ve esnafımıza finansman desteğini kesintisiz sağlamıştır. Ancak 2024 yılında kredi faizlerinin % 29 oranına çıkması ve daha önceki dönemlerde kullanılan kredilere kademeli faiz artışı esnaf ve sanatkarımızı zora sokmuş ve nakit sıkıntısına sebep olmuştur. Kredi limitlerimiz; işletme kredilerinde 750 bin TL işyeri edinme ve ticari araç alımı kredilerinde 1 milyon 500 TL’dir. Dileğimiz 2025 yılında faiz oranlarının aşağıya çekilmesi, kredi limitlerinin arttırılması ve krediye ulaşmada yaşanılan kriterlerin iyileştirilmesidir. Ayrıca esnaf ve sanatkar ortaklarımızdan ricamız esnafın bankası olan Halk Bankası ile çalışması ve mevduatlarını Halk Bankasına yatırmasıdır. Zira Halk Bankasının güçlü olması esnaf ve sanatkara olan finans desteğini kolaylaştıracaktır. Esnaf ve sanatkar ortaklarımıza hizmet veren kooperatife personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza piyasa faizlerinin altındaki oranlarla krediden faydalanmasını sağlamak adına desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan beye, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Aslan beye, ve ekibine, TESKOMB Genel Başkanı sayın Abdülkadir Akgül'e, Genel Başkan Vekilimiz bölge Birliği Başkanımız sayın Bahri Şarlı'ya verdikleri mücadelelerden ve emeklerinden dolayı tüm ortaklarımız adına minnet ve şükranlarımızı sunar çok teşekkür ederiz. Ayrıca kooperatif çalışmalarında bizlere rehberlik eden Bölge Müdürümüz sayın Aziz Ereselli bey ve personeline, kooperatifimiz yönetime ve ortaklara müspet yaklaşan Halk Bankası bölge koordinatörü sayın Erdoğan Başıhoş beye, İnegol Halk Bank şube müdürümüz sayın Mehmet Çandar ve İnegöl Şubesi çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ederiz. Yönetim kurulu 2023 ve 2024 yılları faaliyet raporunu huzurlarınızda arz etmiş bulunmaktayız. 2025 yılının öncelikle ülkemiz ve esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlara vesile olmasını diler, saygılarımızı sunarız.”

Konuşmanın ardından 2023-2024 çalışma raporları okunarak ibra edildi.