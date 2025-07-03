Mayıs ayında yapılan kongre sonrası ilk toplantıda görev dağılımını yapan İnegöl Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Oktay Garip ve yönetim kurulu üyeleri protokol ziyaretlerine başladı.
Ziyaretler kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı'yı, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen'i, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kamil Oruç'u ve BUSKİ İnegöl Müdürü Mustafa Çetin'i makamlarında ziyaret ettiler.
Muhtarlar ziyaretlerde, vatandaşların taleplerini ve şikayetlerini dile getirdiler.
Kaynak: HABER MERKEZİ