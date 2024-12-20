

Ergün, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Pazar günü saat 14.00’te ilk devrenin son maçında sahamızda Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 Futbol Kulübünü ağırlayacağız. Bilindiği gibi 2 haftadır üst üste galip geliyoruz. İnşallah Adana maçında bu seri galibiyetimizi sürdürürüz ve ilk devreyi güzel bir şekilde tamamlarız. Yönetim kurulu olarak, Karaköprü maçında Maraton tribününü ücretsiz yapmıştık. Bu maçta da Maraton tribünü ücretsiz olacak.

Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyoruz. Onlar bizim için itici güç. Sağ olsunlar hem iç saha hem de deplasman maçlarında takımlarını yalnız bırakmıyorlar. İnşallah Adana maçında güzel skor ve futbolla desteklerinin karşılığını vereceğiz.”