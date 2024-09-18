İnegölspor’umuzun altyapı takım velilerinin oluşturduğu Aile Birliği ilk toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda toplanan Aile Birliği üyelerine yıl içerisinde yapılması planlanan faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Gençlik Geliştirme Sorumlumuz Özgür Şahin, burada yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Altyapı birliği projemiz uzunca yıllardır düşündüğümüz bir oluşumdu. Buradaki amaç velilerimize aidiyet duygusunu kazandırmaktı. Velilerimiz ile yaptığımız toplantılar neticesinde çocuklarımızın konfor alanlarını genişletmeyi, ihtiyaç duydukları ekipmanları temin etmeyi hedefledik. Yönetim kurulumuz ile birlikte hareket edip güç birliği oluşturduk. Yaptığımız planlama neticesinde ihtiyaç listesi oluşturup sponsorlarımız sayesinde altyapımız için bütçe oluşturmaya başladık. Bu bütçe ile ihtiyaçlarımızı tamamlamayı amaçladık. Antrenman ekipmanları, fitness salonu malzemeleri, sağlık ekipmanları ve elektronik aletlerimizi temin ettik. Aile birliğimiz ile yapacağımız çalışmalar sayesinde gelecek yıllarda daha sağlıklı ve güçlü bir altyapı oluşturacağız. Çocuklarımızın donanımlı bir şekilde büyümelerini sağlayıp profesyonel takımımıza sayısız sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Uzun vadede hedefimiz İnegölsporumuzu özkaynaklarından beslenen bir kulüp haline getirmektir. Projemize ilk günden beri inanarak destek olan kulüp başkanımız Abdurrahman Maksutlar ve yönetim kurulumuza, değerli İnegölspor Ailesi üyelerine ve antrenör arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.”