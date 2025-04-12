Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz, İlyas Samet Yelen
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse(Dk 95 Mustafa Mete Tetik) Alpay Koçaklı, Alican Özfesli(Dk 83 Batuhan Günaldı) Ali Mert Aydın(Dk 95 Mehmet Arda Akdeniz) İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay(Dk 88 Hasan Alp Atınoluk)
Altay spor: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Sefa Özdemir(Dk 59 Yunus Efe Sarıkaya) Murat Uluç, Emre Tangeldi, Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz(Dk 59 Mehmet Gündüz(Dk 71 Caner Baycan) Ege Parmaksız(Dk 59 Murat Berkan Demir) Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya
Sarı kartlar: Fatih Aktay, Mustafa Emre Can, Alpay Koçaklı (İnegölspor) Yusuf Tekin(Dk 81 Deniz Kadah) Kuban Altunbudak, Murat Berkan Demir, Özgür Özkaya(Altay)
Goller: İbrahim Can Köse(İnegölspor)
Maçtan önemli dakikalar
78'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında topla buluşan İbrahim Can'ın vuruşu ağlarla buluştu.