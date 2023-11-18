Zorlu maç takvimini geride bırakan İnegölspor, bu hafta konuk olacağı Belediye Derincespor’u yenerek ligdeki yükselişini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Topladığı 17 puanla ligde 9. sırada yer alan ekibimiz, şu ana kadar oynanan 11 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo-Beyazlı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 20 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

DEPLASMAN KARNESİ

Deplasman maçlarında ilginç istatistiki sonuçlara sahip olan Bordo-Beyazlı temsilcimiz, bugüne kadar dışarıda oynadığı 6 maçın 4’ünde yenilirken, 1 maçta galip geldi, 1 maçta ise berabere kaldı. Deplasman karnesi kötü olan temsilcimiz, bu kötü tabloyu tersine çevirmek için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Deplasmanda rakip fileleri 7 kez havalandıran İnegölspor, kendi kalesinde ise 13 gol gördü.

DERİNCESPOR’UN KÖTÜ GİDİŞİ DEVAM EDİYOR

Bu sezona kötü bir başlangıç yapan Belediye Derincespor’un ise kötü gidişi devam ediyor. Bugüne kadar ligde oynadığı 12 maçın sadece 2’sini kazanırken, 5 maçta beraberlik, 5 maçta ise mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere sadece 7 gol atabilen ekip kalesinde ise 10 gol gördü. Grupta küme düşme hattına yakın olan ekip, ligde en az gol yiyen 6 takımdan birisi olarak dikkat çekiyor.

Belediye Derincespor kendi sahasında ise, beraberlik takımı olarak göze çarpıyor. Bugüne kadar kendi saha ve seyircisi önünde 6 maça çıkan ekip, bu maçlardan sadece 1 kez galip ayrılırken, 4 maçta berabere kaldı. Sadece 1 kez yenilen ekip, bu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise yine sadece 3 gol gördü.

Derince Belediyespor Stadyumunda Pazar günü saat 14.00’de başlayacak maçta, İnegölspor Play-Off sıralamasına girmek, Belediye Derincespor ise küme düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak.

İbrahim Uslu