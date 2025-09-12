Sezona güzel bir başlangıç yaparak 3 maçta 6 puan toplayarak grupta 3. sıraya yerleşen İnegölspor’da, yarın oynanacak olan karşılaşma öncecinde moraller yerinde.

Sezonun açılış maçında oynadığı güzel oyuna rağmen Batman Petrol deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan bordo beyazlılar, daha sonraki karşılaşmalarda ise Bursa derbisinde Karacabey Belediyespor’u 2-1, deplasmanda ise Karaman FK’yı 2-0 yenmeyi başarmıştı.

3 maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran temsilcimiz, kalesinde ise 3 gol gördü. Kendi saha ve seyircisi önünde oldukça başarılı bir grafik ortaya koyan İnegölspor, lider Şanlıurfaspor maçında da galibiyeti arzuluyor.

Teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan bordo beyazlılarda Teknik Direktör İsmail Güldüren futbolcularına moral veren açıklamalarda bulundu.

Oyuncularından disiplin konusunda taviz vermemelerini isteyen İsmail Güldüren'in “Karaman maçının ikinci yarısında çok başarılı bir mücadele ortaya koydunuz. Aynı disiplin ve arzuyu Şanlıurfa maçında da sergilemenizi istiyorum. Çıkalım ve gücümüzü herkese gösterelim” dediği öğrenildi.

Ayrıca maça ilginin oldukça yoğun olduğu öğrenildi.

ŞANLIURFA LİDER GELİYOR

Ligde geride kalan 3 hafta sonunda 9 puan alarak Batman Petrol’le birlikte liderliği paylaşan Şanlıurfaspor, bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.

23.7 yaş ortalaması ile grubun en genç kadrolarından birine sahip olan Urfa’da, İnegöllü golcü Sinan Kurumuş da forma giyiyor.

Kulüpte kaleyi 36 yaşındaki deneyimli kaleci Burak Öğür korurken, 33 yaşındaki deneyimli oyuncular Onur Karakabak ve Güney Tutcuoğlu, 31 yaşındaki oyuncular Berk Ünsal ve Levent Gülen tecrübeleriyle takımın başarısında önemli rol üstleniyor.

İNEGÖLSPOR-ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN?

TFF 2. Beyaz grup 4. Hafta mücadelesinde İnegölspor ile Şanlıurfaspor arasında mücadele 13 Eylül Cumartesi günü saat 16.30’de ilçe stadyumunda oynanacak. Maçı Karabük bölgesinde Mustafa Hakan Belder yönetecek.