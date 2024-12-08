Hakemler: Burak Taşkınsoy, Ali Uğurtan Demirtaş, Batuhan Sarıgül
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse, İsmail Zehir, Hasan Alp Altınoluk, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, İsmail Kayalı, Sadık Arda Yılmaztürk
Karaköprü Belediyespor: Deniz Aydın, Mahmuthan Samet Acar, Şiyar Kepir, Mustafa Berk Özköroğlu, İbrahim Halil Talay(Dk 46 Furkan Polat) Gökhan Kurumuş, İbrahim Halil Öner, Halil Köçer, Mert Caymaz, Muhammet Yılmaz, Berkan Aksoy
Sarı kartlar: İbrahim Halil Talay(Karaköprü)
Kırmızı kart:
Goller:
Maçtan önemli dakikalar
52'nci dakikada İnegölspor korner kazandı. Sadık Arda'nın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Mustafa Emre'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0