İnegölspor’umuz, yeni sezon hazırlıklarına başladı.



Kulüp tesislerimizde yapılan antrenman, teknik direktörümüz Murat Yoldaş’ın oyuncularımızla yaptığı konuşmanın ardından başladı.



Isınma hareketleriyle başlayan idman, düz koşu ile sürdü. Ardından oyuncularımız, pas ve istasyon çalışması gerçekleştirdi.



Antrenman öncesi açıklama yapan Yoldaş, şunları söyledi:

“2023-2024 sezonu camiamız için İnegölspor’umuz için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Eksikte olsa kampımızı başlattık. Kampın çok güzel geçeceğine inanıyorum. Oyuncularımızdan pozitif enerjiler alıyoruz. İnegöl’de 3 haftalık bir çalışma süremiz var. Ondan sonra hazırlık maçları için kamp düşünüyoruz. 26 Ağustos’a kadar da çok güzel bir şekilde hazırlanıp, en iyi şekilde lige gireceğimizi düşünüyorum.”