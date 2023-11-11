Zorlu maç takvimini geride bırakan İnegölspor, bu hafta konuk edeceği Uşakspor’u yenerek ilk yarının son maçlarında yeni bir galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

Topladığı 14 puanla ligde 10. Sırada yer alan ekibimiz, şu ana kadar oynanan 10 maçta 4 galibiyet 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo beyazlı ekip, bu maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gol gördü.

Kendi saha ve seyircisi önünde oldukça başarılı bir grafik çizen İnegölspor, oynadığı 5 maçın 3’ünü kazanırken, 1 maçtan beraberlikle ayrılırken, 1 maçta ise yenildi. Bordo beyazlı temsilcimiz İnegöl’de oynanan son iç saha maçını kazanmasını bildi. Ekibimiz bu maçlarda rakip kaleleri 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Bu sezona kötü bir başlangıç yapan Uşakspor’un kötü gidişi ise devam ediyor. Bugüne kadar ligde oynadığı 11 maçın 9’unu kaybeden ekip, sadece 1 kez kazanırken, 1 maçtan da 1 puan çıkarabildi. Bu maçlarda rakip filelere sadece 2 gol atabilen ekip kalesinde ise 20 gol gördü.

Uşakspor deplasmanda ise bugüne kadar 5 maça çıkarken, ligde topladığı 4 puanı bu maçlardan çıkardı. Deplasman maçlarında rakip filelere sadece 1 gol atan ekip kendi kalesinde ise 7 gol gördü. Her ne kadar ligin sonuncusu olsa da, deplasman savunma ağırlıklı oynayan ekip, kontra ataklarla puan yada puanlar almaya çalışıyor. Pazar günü İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak olan maç saat 14.00’de başlayacak.

İbrahim Uslu