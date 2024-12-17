Ortadoğu, Asya ve Avrupa’daki mağazalarından sonra, Amerika kıtasında da büyümeye devam eden marka, Kanada’dan sonra ABD’deki ilk mağazasını açarak büyük bir adım attı.

Kuruluşundan bu yana yurt içinde ve yurt dışında 300’ü aşkın satış noktasıyla hizmet veren Helvacı Ali, binlerce aileye istihdam sağlayarak hem İnegöl’e hem de Türkiye’ye değer katmayı sürdürüyor. ABD’de açılan yeni mağaza, İnegöl’den dünyaya uzanan bu başarı hikayesinin önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Bozacılar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Markamız bayrağımızı Amerika kıtasında da en iyi şekilde temsil edecektir. Bunun haklı gururu ve mutluluğuyla her geçen gün daha güçlü, daha heyecanlı ve daha çok çalışarak global marka olma hedefimizi gerçekleştirmek için ilerliyoruz. Geleceğimiz için üretmeye, gelişmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.”

Helvacı Ali ailesi olarak destek veren herkese teşekkür eden Bozacılar, global ölçekte daha büyük başarılara imza atma hedefiyle yollarına emin adımlarla devam ettiklerini belirtti.

Helvacı Ali’nin ABD’deki ilk mağazasının açılması, hem İnegöl’ün hem de Türkiye’nin adını uluslararası arenada duyurmayı sürdüren bu markanın başarısının bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.