Bursa’nın zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak ve dünya genelinde tanıtmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Gastronomi Festivali sona erdi. 13-15 Eylül tarihleri arasında üç gün süren festival, renkli görüntülere sahne oldu ve İnegöl Belediyesi de İnegöl’ün gastronomi değerlerini tanıtmak için Gastro İnegöl adıyla katıldı. Yarışmalar, konserler, dinletiler, eğitimler, söyleşiler ve paneller dahil olmak üzere toplam 54 farklı etkinliğin düzenlendiği festival, üç gün boyunca 500 bin ziyaretçi ağırladı. Festivalde, 7 farklı ülkeden 8 yabancı şehir yer alırken, iki uluslararası konuk şef de etkinlikte bulundu. Ayrıca, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 500’ün üzerinde şef ve aşçı, festivale katılarak destek verdi.

İNEGÖL’ÜN LEZZETLERİ 1’İNCİ OLDU

Bursa’nın unutulmaya yüz tutmuş yemeklerini Türkiye ve dünyaya tanıtmayı amaçlayan festival kapsamında düzenlenen “Bursa Mutfağından Seçmeler” yarışmasında Gastro İnegöl öne çıktı. Yarışmaya katılan Gastro İnegöl şefleri Ali Müfit Çağlayan ve Caner Suruk, başlangıç olarak İnegöl Çorbası ve ana yemek olarak Kuru Erikli Kuzu ile İnegöl’ün mutfak kültürünü Gastronomi Festivaline taşıdı. Oteller ve restoranların şeflerinin yarıştığı etkinlikte, Gastro İnegöl’ün eşsiz lezzetleri birinciliği elde etti.

BAŞKAN TABAN’DAN TEBRİK

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Gastronomi Festivalinde şehrimizi en iyi şekilde temsil eden, yarışmalarda dereceler elde eden Gastro İnegöl şeflerini tebrik etti. Festival sırasında da Gastro İnegöl standını ziyaret eden Başkan Taban, yapılan çalışmaların İnegöl’ün lezzetlerinin tanıtımı adına önemi ve kıymetine dikkat çekti.