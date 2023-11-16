İnegöl Devlet Hastanesi Yönetimi ve personelleri Yıldız için hastanede veda töreni düzenlediler.

Başhekim Hayrettin Göçmen, şu ifadelerle Yıldız'a veda etti;

Mesleki olarak en büyük hayalim. Ayrılırken arkanda güzellikler ve can dostlar bırakmak. Bugün, Ergün Yıldız gibi bir abim ve dostum olduğu için bir kez daha gurur ve mutluluk duydum. Bu kadar güzel insanı, bu kadar güzel bir yerde ve bu kadar güzel bir iş için ancak bu kadar güzel bir insan toplardı.

Dr Ergün Yıldız İyi ki varsın. Yolun, bahtın açık olsun.