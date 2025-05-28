Ancak, Covid-19 iznine ilişkin hükmün kapsamını genişletecek maddeye dair nihai karar henüz verilmiş değil. NTV’nin aktardığına göre, düzenlemenin FETÖ mensuplarını da içerebileceği yönündeki endişeler ve itirazlar dikkat çekiyor.

Düzenlemenin "örgütlü suçları" kapsayıp kapsamayacağı sorusu ise halen netlik kazanmış değil.

"Ayrım yapılmayacak"

Teklife ilişkin değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, infazda eşitlik ilkesi ve Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle örgütlü suçlar arasında ayrım yapılamayacağını belirtiyor.

Buna rağmen, bu ayrımı mümkün kılabilecek bazı önerilerin de gündeme geldiği ifade ediliyor.

"FETÖ hükümlüleri kapsam dışında tutulacak"

Kulis bilgilerine göre, maddeye “dini inançların istismarıyla işlenen suçlar” ya da “darbe teşebbüsünde bulunan örgütler” gibi ifadelerin eklenerek FETÖ hükümlülerinin düzenleme dışında bırakılması üzerinde duruluyor.

AK Parti kaynakları, Anayasa’ya aykırılık oluşturmayacak bir çözüm üretilememesi durumunda, ilgili maddenin tümüyle tekliften çıkarılmasının da masadaki seçenekler arasında olduğunu belirtiyor.

Cinsel istismar dosyalarını kapsamayacak

Düzenlemede ayrıca, kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel taciz ve istismar ile cinayet gibi suçları kapsamamasına karar verildi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından teklifin bu hafta sona ermeden Meclis’e sunulması ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor.