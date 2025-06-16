Saldırı, televizyon binasında canlı yayın yapıldığı sırada gerçekleşti. İsrail ordusu, İran’ın devlet yayın kuruluşu olan İran Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) Tahran’daki ofisini vurdu.

Saldırı anında yayında olan kadın sunucu, patlamayla birlikte yaşanan panik sırasında ekrandan hızla uzaklaştı. Kameralara yansıyan görüntülerde, binada toz ve dumanın yükseldiği görüldü. İlk etapta can kaybı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmazken, ilerleyen saatlerde içeride çalışan 18 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail saldırıdan önce, IRIB binasının bulunduğu bölge için tahliye uyarısında bulunmuştu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, İran devlet televizyonunu hedef almalarının nedenini, "İran’ın propaganda ve kışkırtma sözcüsü yok olma yolunda" sözleriyle açıkladı.

Saldırının ardından İran radyosu, yaşanan kesintiye rağmen dakikalar içinde yayınına yeniden başladı.