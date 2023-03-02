TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele esen Bursa Yıldırımspor yeni teknik direktörünü buldu. Yusuf Tokaç’la yolarını ayıran Bursa ekibi teknik direktörlük için İsmail Güldüren ile anlaştı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursa Yıldırımspor’da teknik direktör Yusuf Tokaç’la yılların ayrılmasından sonra takımın başına 2006-2008 yıllarında Bursaspor'un formasını giyen İsmail Güldüren getirildi.

Sezona Mesut Ünal’la başlayan ancak ardından Yusuf Tokaç’ı takımın başına getiren TFF 3.Lig 3. Grup’taki Bursa ekibi, Teknik Direktör Yusuf Tokaç ile yolların ayrıldığını "A takım teknik direktörümüz Yusuf Tokaç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tokaç ve ekibine bugüne kadar verdikleri hizmet için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." mesajıyla paylaştı.

İSMAİL GÜLDÜREN DÖNEMİ

Sezona Belediye Kütahyaspor’da başlayan sportif anlamda başarılı bir performans sergilemesine rağmen yaşadığı fikir ayrılığı sebebiyle görevinden istifa eden 44 yaşındaki İnegöl doğumlu deneyimli teknik adam İsmail Güldüren'nin yeni takımı Bursa Yıldırımspor oldu.

Resmî imzaların bugün atılacağı ve İsmail Güldüren’in bugün takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı ifade edildi.